Nuove Indicazioni Nazionali sul curricolo Aldo Mucci SGS | ‘Andiamo avanti con la bozza MIM’

Scopriamo le ultime novità sulle Indicazioni Nazionali del curricolo, un tema al centro del dibattito educativo italiano. Aldo Mucci dell'SGS commenta con entusiasmo l’avanzamento della bozza del MIM, sottolineando come la scuola abbia bisogno di continuità e rinnovamento. È un momento cruciale per il futuro dell’istruzione, in cui ogni passo avanti può fare la differenza. Andiamo avanti con la bozza, verso un sistema scolastico più efficace e inclusivo.

Riceviamo e pubblichiamo la nuova nota stampa di Ado Mucci (SGS) a proposito delle dichiarazioni favorevoli riguardanti la bozza sulle nuove Indicazioni Nazionali del curricolo, pubbicata di recente dal MiM. Aldo Mucci (SGS) sulle nuove Indicazioni Nazionali: ‘La scuola negli ultimi 20 anni non ha vissuto di grandi slanci, andiamo avanti con la bozza MIM’ . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

