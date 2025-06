Nuove fioriere in piazza Manzoni

In piazza Manzoni a Carugate, la collaborazione tra commercianti, volontari e giovani della cooperativa "Il Sorriso" ha trasformato il cuore della città. Nuove fioriere, piante rigogliose e un’esplosione di colori e profumi rendono questo spazio più vivo e accogliente che mai. Un esempio di come l’unione delle forze possa portare bellezza e rinascita urbana, dimostrando che insieme si può fare la differenza. La piazza ora splende di nuova vita, pronta a essere vissuta da tutti.

C'è chi sporca e chi abbellisce. a Carugate. I commercianti comprano le piante, i ragazzi della cooperativa "Il sorriso", insieme a volontari e operatori, le sistemano nel cuore della città. L'iniziativa organizzata dal Comune ha portato al completo rinnovo delle fioriere della piazza "e ora è un'esplosione di fiori, colori e profumi" racconta la task-force verde. Parola chiave: collaborazione.

