Nuove condanne per la morte di Astori | in tre responsabili della falsificazione di un certificato

Nuove condanne scuotono il caso della tragica morte di Davide Astori, con tre responsabili coinvolti nella falsificazione di un certificato medico. Il tribunale di Firenze ha inflitto pene che sottolineano l’importanza della trasparenza e della responsabilità nel mondo medico-sportivo. Queste sentenze rappresentano un passo cruciale verso la giustizia e la verità , ribadendo come la scorrettezza possa avere conseguenze devastanti. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, aprendo uno spiraglio di speranza per il riscatto.

FIRENZE – Certificato medico falsificato, altre condanne per la morte di Davide Astori morto il 4 marzo 2018. Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi già condannato in via definitiva a un anno per omicidio colposo del calciatore; a otto mesi il professor Pietro Amedeo Modesti, accusato anche della distruzione dell’atto vero e la dottoressa Loria Toncelli. Più dure le richieste del pm che aveva chiesto tre anni e mezzo per Galanti, un anno e quattro mesi per Modesti, suo successore e tre anni per Toncelli. Respinte dal tribunale le richieste di risarcimento sollecitate dai familiari dell’ex calciatore, la compagna Francesca Fioretto, la figlia Vittoria, i genitori e il fratello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

