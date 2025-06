Nuova Tesla Model 2 2026 | ecco le ultime informazioni

La Tesla Model 2, conosciuta anche come “Redwood” o “Model Q”, sta suscitando grande attesa nel mondo dell’auto elettrica: si tratta di una versione compatta ed economica pronta a rivoluzionare il segmento. Con produzione prevista tra metà e fine 2025 e un possibile lancio commerciale entro il quarto trimestre dello stesso anno, questa vettura promette di offrire accessibilità e innovazione. Ecco tutte le ultime novità su questa entusiasmante novità targata Tesla.

La Tesla Model 2 —nota anche come "Redwood" o "Model Q"—è la versione compatta ed economica attesa di Tesla. Ecco cosa sappiamo: Quando sarà disponibile?. La produzione è prevista tra la prima e la seconda metà del 2025, con possibili ritardi. Alcuni report indicano la prima metà (es. Giugno) per avviare la produzione in USA (Texas) e Europa (Berlin-Brandenburg).. Elon Musk ha indicato un possibile rilascio commerciale nel Q4 2025.. Prezzo di lancio. Previsto intorno a 25?000?USD (circa €23?000–30?000), a seconda dei mercati e incentivi.. In UK si vocifera di un prezzo di circa £22?000.. Specifiche tecniche stimate.

