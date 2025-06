Nuova sede per la Protezione civile di San Giuliano Terme | al via l' iter per la progettazione

San Giuliano Terme fa un passo avanti verso un futuro più sicuro: la Giunta comunale ha approvato il progetto per la nuova sede della Protezione civile, simbolo di impegno e progresso. Con un investimento stimato di 1,5 milioni, si apre così un percorso che garantirà risposte più rapide ed efficaci in momenti di emergenza. È l'inizio di una nuova era di sicurezza e solidarietà per la comunità.

La Giunta comunale di San Giuliano Terme ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione della nuova sede della Protezione civile comunale, dando di fatto il via all'iter della progettazione che richiederà un investimento complessivo stimato in 1,5. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nuova sede per la Protezione civile di San Giuliano Terme: al via l'iter per la progettazione

