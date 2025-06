Nuova escalation di furti di cavi a San Severo | ‘bloccati’ i pozzetti e indagini in corso per individuare i responsabili

A San Severo si registra una crescente ondata di furti di cavi di rame, con i pozzetti elettrici sempre più spesso nel mirino dei ladri. L’ex sindaco Francesco Miglio denuncia un’“escalation preoccupante” che colpisce anche il campo sportivo ‘Ricciardelli’, lasciando la comunità in allerta e le autorità impegnate nelle indagini. Una minaccia che mette a rischio servizi essenziali e richiede interventi immediati per tutelare cittadini e infrastrutture.

Uno degli ultimi furti in ordine di tempo ha interessato il campo sportivo 'Ricciardelli', con una razzia di cavi nei pozzetti elettrici, ma a quanto pare si registra una nuova escalation a San Severo, e a segnalarlo è l'ex sindaco Francesco Miglio. "Stanno riprendendo a rubare i cavi di rame.

