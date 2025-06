Nuova conduttura idrica | per due giorni possibili rubinetti asciutti in diverse vie

Attenzione, cittadini di Montefiascone: da lunedì 16 giugno, via Commenda sarà interessata a lavori sulla nuova conduttura idrica, con possibili interruzioni temporanee dell'acqua per due giorni. Talete garantisce che questi interventi, finalizzati a garantire un servizio più efficiente e stabile, avranno inizio con l’obiettivo di migliorare la qualità della rete. Restate aggiornati e preparatevi a eventuali disagi transitori, perché il risultato finale varrà l’attesa.

Talete comunica l'avvio dei lavori per la messa in funzione del secondo tratto della nuova condotta idrica in via Commenda, nel comune di Montefiascone.Gli interventi mirano a migliorare l'efficienza e la stabilità del servizio idrico locale. I lavori prenderanno il via lunedì 16 giugno

