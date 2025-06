Nuova biblioteca comunale Rinasce il luogo delle relazioni

La nuova Biblioteca Comunale di Colle di Val d’Elsa si presenta come il cuore pulsante di un rinnovato spazio di incontro, cultura e partecipazione. Più di un semplice servizio, diventa un catalizzatore di relazioni e crescita civile, pronta a rigenerare il tessuto sociale della città. Con oltre 25.000 volumi e un progetto innovativo, questa struttura rappresenta un moderno faro di sapere e inclusione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della vita collettese.

Al centro del progetto di rigenerazione urbana e culturale avviato dal Comune di Colle di Val d'Elsa si colloca la nuova sede della Biblioteca Comunale: non solo un'infrastruttura pubblica, ma un luogo vivo e pulsante, pensato per essere spazio di relazione, apprendimento, inclusione e cittadinanza attiva. La biblioteca non rappresenta soltanto un servizio, ma un presidio fondamentale per la vita culturale e sociale della città. Con oltre 25.000 utenti registrati nel solo 2024, la Biblioteca è già oggi un punto di riferimento per un'ampia fascia di popolazione, dai più giovani agli adulti, agli anziani.

