nuoto di fondo ginevra taddeucci seconda nella 10 km della coppa del mondo di setubal

A Setubal, in Portogallo, si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo. Ginevra Taddeucci conquista un brillante secondo posto nella gara femminile di 10 km, mostrando ancora una volta la sua determinazione e talento. Con successi internazionali come questi, l’Italia si conferma protagonista di livello mondiale, alimentando l’entusiasmo e la passione per questa disciplina affascinante. La stagione promette ancora emozioni e grandi sfide.

Si è aperta a Setubal, in Portogallo, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo: nella prima giornata di gare spazio alla distanza olimpica della 10 km. Successi per l’australiana Moesha Johnson e per il transalpino Marc-Antoine Olivier, mentre in casa Italia arriva il secondo posto di Ginevra Taddeucci, invece tra gli uomini il miglior azzurro è Dario Verani, ottavo. Nella 10 km femminile si impone l’ australiana Moesha Johnson, vittoriosa in 1h53’39?6, che brucia Ginevra Taddeucci (Fiamme OroCC Napoli), la quale centra la piazza d’onore in 1h53’41?4, mentre sale sul gradino piĂą basso del podio la francese Caroline Laure Jouisse, terza in 1h53’43?1. 🔗 Leggi su Oasport.it