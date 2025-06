Nuno Tavares Juve l’esterno della Lazio è ancora nel mirino dei bianconeri | ma si aggiunge anche un altro calciatore per la fascia La situazione

La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria linea difensiva in vista della prossima stagione, puntando su profili di grande talento come Nuno Tavares della Lazio. Il giovane esterno, ormai ex Arsenal, continua ad essere nel mirino dei bianconeri, ma non è l’unico: altre sorprese potrebbero arricchire la rosa juventina. La sessione estiva promette grandi colpi e rivoluzioni, con la fascia che diventa il focus principale del mercato. La situazione si fa sempre più intrigante.

Nuno Tavares Juve, l'esterno della Lazio è ancora nel mirino dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. La difesa sarà uno dei reparti in cui il calciomercato Juventus lavorerà in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, tra i calciatori accostati ai bianconeri ci sarebbe Nuno Tavares. Il terzino della Lazio riscattato dall'Arsenal ma che potrebbe lasciare la capitale. Per la fascia ci sarebbe anche Gutierrez del Girona nel mirino: la situazione dovrà essere monitorata in vista delle prossime settimane di mercato.

Nuno Tavares Juventus, il “matrimonio” con i bianconeri s’ha da fare? L’assist può arrivare da…Sarri! Questo fattore può essere decisivo. Cosa filtra sulla situazione legata all’esterno della Lazio - Il trasferimento di Nuno Tavares alla Juventus potrebbe diventare la svolta che tutti aspettano. Grazie a Sarri, il portoghese si trova al centro di un’operazione di mercato intrigante, con l’eventuale assist che potrebbe arrivare da un fattore decisivo.

