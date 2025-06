Nunez vuole il Napoli addio al Liverpool| Affare in saldo | Conte aspetta il nuovo Cavani

portare il suo attacco ai vertici e rilanciare le ambizioni della squadra. Con l'affare in saldo e un talento già ammirato dai grandi club europei, il mercato partenopeo si infiamma: Darwin Nunez potrebbe essere il tassello decisivo per la rinascita azzurra. La campagna acquisti del Napoli sta entrando nel vivo, e questa mossa potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Darwin Nunez è stufo del Liverpool. Dopo una stagione da incubo con appena 8 presenze da titolare su 30, l'attaccante uruguaiano ha preso la sua decisione definitiva: vuole cambiare aria. E il Napoli, dopo il colpo De Bruyne, è pronto a piazzare un'altra mossa da maestro. Alto 1 metro e 87, un concentrato di pura potenza fisica, è già stato definito dai media inglesi come "il nuovo Edinson Cavani". Antonio Conte lo vuole a tutti i costi per formare una coppia d'attacco devastante con Lukaku. Rottura con il Liverpool: l'occasione "in saldo". I numeri della sua stagione ai Reds, come riporta il Corriere dello Sport, sono impietosi per un giocatore pagato 75 milioni nel 2022. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Nunez vuole il Napoli, addio al Liverpool| "Affare in saldo": Conte aspetta il nuovo Cavani

In questa notizia si parla di: vuole - nunez - napoli - liverpool

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

#Conte vuole #Nunez al #Napoli : trattativa calda con il #Liverpool #europacalcio Vai su X

Il Napoli torna forte su Darwin Núñez! Nuovi contatti col Liverpool: l’uruguaiano vuole restare in Europa e vede di buon occhio l’Italia. Conte lo vede perfetto per il suo attacco a due. La pista è concreta e può scaldarsi presto! #Napoli #Nunez #Calciomer Vai su Facebook

Nunez, il Napoli fa sul serio: la posizione dell’attaccante del Liverpool – CdS; Napoli-Nunez, la trattativa avanza. Il bomber vuole lasciare il Liverpool; Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica).

Napoli-Nunez, la trattativa avanza. Il bomber vuole lasciare il Liverpool

Riporta msn.com: Secondo il Corriere dello Sport il Napoli sta lavorando per Darwin Nunez, attaccante di proprietà del Liverpool che vorrebbe cambiare aria.