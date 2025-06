Nucleare Teheran | Negoziati inutili dopo l’attacco di Israele Il New York Times | Maggior parte dei siti intatti

Le tensioni tra Iran e Israele si sono intensificate in modo esponenziale, mettendo in crisi anche i tentativi di dialogo diplomatico. Dopo l’attacco di Israele all’Iran, avvenuto con il consenso di Washington, le speranze di un accordo sul nucleare sembrano ormai svanite. La regione si avvicina a un punto di non ritorno, e il futuro delle trattative appare sempre più incerto, lasciando il mondo intero a chiedersi quale strada intraprenderà la diplomazia.

I negoziati in corso con gli Usa per un accordo sul nucleare sono diventati inutili dopo l’attacco di Israele all’Iran, lanciato all’alba di venerdì con il nulla osta di Washington. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei: “L’altra parte ha agito in un modo che ha reso il dialogo senza senso. Non si può affermare di negoziare e allo stesso tempo permettere al regime sionista di colpire il territorio iraniano”, afferma in una dichiarazione. Venerdì infatti il presidente Usa Donald Trump ha esaltato l’operazione israeliana, definendola “ eccellente ” e affermando che servirĂ a convincere la Repubblica islamica a negoziare “ in modo serio ” sul programma atomico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, Teheran: “Negoziati inutili dopo l’attacco di Israele”. Il New York Times: “Maggior parte dei siti intatti”

