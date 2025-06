Nucleare Teheran | Negoziati inutili dopo l’attacco di Israele Il New York Times | I siti iraniani quasi intatti

Le recenti tensioni tra Iran e Israele hanno scosso le speranze di un dialogo costruttivo. Dopo l’attacco israeliano all’alba, con il sostegno degli Stati Uniti, i negoziati sul nucleare sono apparsi ormai irrilevanti, alimentando un clima di incertezza e conflitto. I siti iraniani quasi intatti testimoniano la resilienza di Teheran in un momento di crisi. La domanda ora si fa urgente: quale sarà il prossimo passo nella complessa danza geopolitica di questa regione?

I negoziati in corso con gli Usa per un accordo sul nucleare sono diventati inutili dopo l’attacco di Israele all’Iran, lanciato all’alba di venerdì con il nulla osta di Washington. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei: “L’altra parte ha agito in un modo che ha reso il dialogo senza senso.Non è possibile affermare contemporaneamente di stare negoziando e parlando per raggiungere un’intesa su una questione, mentre allo stesso tempo si permette a un regime razzista di violare l’integrità territoriale dell’Iran”, afferma. “Non possiamo immaginare che il regime sionista avrebbe inscenato una guerra del genere nella regione senza il coordinamento o il consenso consapevole degli Stati Uniti”, aggiunge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, Teheran: “Negoziati inutili dopo l’attacco di Israele”. Il New York Times: “I siti iraniani quasi intatti”

