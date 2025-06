Novità al Tennisport Club | Più bello e accogliente con spogliatoi e reception

Il Tennisporting Club di Sondrio si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna del comfort e dell’accoglienza, grazie a importanti miglioramenti infrastrutturali. Nuovi spogliatoi, un’entrata rinnovata e una reception moderna trasformeranno il centro in un punto di riferimento per gli appassionati di tennis e sportivi di ogni età. Con l’impegno dell’Amministrazione comunale, questa evoluzione renderà il circolo ancora più bello e funzionale, promuovendo benessere e socialità. La Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha…

Il Tennisporting Club di Sondrio avrà nuovi spogliatoi e, con un’entrata tutta nuova e una nuova segreteria, sarà un circolo ancora più bello e accogliente. Nuovi spogliatoi, spazi per l’accoglienza e uffici: grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale il centro sportivo di via Vanoni sarà completato con uno stabile al servizio di chi vi accede per praticare sport o trascorrere il tempo libero. La Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo dell’opera che richiederà un investimento di 450mila euro. "Con questa nuova realizzazione il centro sportivo di proprietà comunale si arricchisce di nuovi e più moderni servizi a uso dei fruitori – sottolinea l’assessore allo Sport, al Turismo e alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 Michele Diasio – Per i sondriesi, ma non solo, rappresenta un punto di riferimento sia per la pratica sportiva sia per lo svago e la riqualificazione ormai completata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it