Nove anni dopo | un corteo per ricordare la tragica fine di Esther

Nove anni dopo il tragico femminicidio di Esther, si è tenuto un commosso corteo per ricordare la giovane nigeriana di 36 anni, uccisa con sette colpi di pistola e ritrovata vicino al Ponte a Cavallo. Un momento di riflessione e di impegno pubblico per non dimenticare e combattere contro ogni forma di violenza di genere. La memoria di Esther continua a essere un potente monito per tutti noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel nono anniversario, è stato ricordato oggi pomeriggio un femminicidio impunito sui luoghi ove venne commesso e comunque ove venne rinvenuto il cadavere di Esther, nigeriana di 36enne. La donna, uccisa con sette colpi di pistola, fu ritrovata nei pressi dell’ingresso di Parco Cellarulo in prossimità del Ponte a Cavallo dunque sulla sponda destra del fiume Sabato. Esther abitava a Castelvolturno, nel casertano, ma ogni giorno raggiungeva Benevento per esercitare il mestiere più antico del mondo ed era in qualche modo conosciuta anche da chi non si intratteneva per soldi con lei, come capitava a chi da quelle parti praticava il jogging per il suo carattere allegro e la sua capacità comunicativa con chiunque. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nove anni dopo: un corteo per ricordare la tragica fine di Esther

In questa notizia si parla di: esther - nove - anni - corteo

In memoria di Ester Johnson corteo verso il luogo della memoria 14 giugno, ore 17:45. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento presso il piazzale della stazione di Benevento, per raggiungere insieme il luogo del ritrovamento e lì vivere un momento di ri Vai su Facebook

Nove anni dopo: un corteo per ricordare la tragica fine di Esther; Nove anni fa l'omicidio di Esther alle porte di Benevento, il ricordo di Libera; Nove anni fa l'omicidio di Esther alle porte di Benevento, il ricordo di Libera.

Nove anni fa l'omicidio di Esther alle porte di Benevento, il ricordo di Libera - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Corteo in memoria di Esther Johnson, la nigeriana uccisa in città - Il coordinamento provinciale di «Libera» ricorda Esther Johnson, la donna di origini nigeriane uccisa a colpi di pistola a Benevento il 14 giugno del 2016. Si legge su ilmattino.it

Benevento, Libera ricorda Esther Johnson assassinata otto anni fa - Il coordinamento provinciale di «Libera» ricorda Esther Johnson, la donna di origini nigeriane uccisa a colpi di pistola a Benevento il 14 giugno del 2016. Riporta ilmattino.it