Notte Rosa 2025 torna l' appuntamento dell' estate | date e programma

La Notte Rosa 2025 sta per tornare, portando l'estate più vivace e colorata sulla riviera romagnola! Tra spiagge, borghi e suggestivi scenari dell’entroterra, un ricco calendario di eventi e attività imperdibili trasformerà la regione in un vero e proprio palcoscenico di festa. Preparati a vivere notti magiche all’insegna di musica, cultura e divertimento. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa straordinaria celebrazione estiva!

La nuova edizione dell'evento più grande della Romagna fa ritorno sulle spiagge, nei borghi e nell'entroterra con un nuovo calendario di appuntamenti e attività imperdibili.

In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

L'appuntamento estivo più cool della Riviera Romagnola si sta avvicinando, e il clan Rimini Swing Aviators non si fa certo cogliere impreparato! Mamì Swing ... Diversamente P I N K in occasione della Notte Rosa, vi attende il prossimo Venerdì 20

Notte Rosa 2025, torna l'appuntamento dell'estate: date e programma; Torna la Notte Rosa del Vino: appuntamento il 4 e il 5 luglio tra Trebisacce e l'Alto Ionio; Notte Rosa per tutti i gusti: ecco gli appuntamenti.

Liscio Street Parade, Rds Summer Festival e fuochi d'artificio: la Notte Rosa svela il programma ufficiale - Svelati tutti gli appuntamenti della Notte Rosa, focus sul programma riminese: raffica di eventi da Bellaria a Cattolica.

Fuochi d'artificio e albe in riva al mare: quando ci sarà lo spettacolo - La serata di venerdì 20 sarà inoltre caratterizzata da un immancabile show che farà restare tutti con il naso all'insù: lo spettacolo pirotecnico colorerà la famosa notte di rosa con fuochi d'artifici