Notte insieme prima degli esami Piazza trasformata in cinema | Magari si fanno nuove amicizie

Immagina una piazza trasformata in un cinema a cielo aperto, un luogo magico dove l'amicizia si accende tra risate e sogni condivisi. In questa notte speciale, prima degli esami, le luci si spengono, ma il calore umano esplode, creando un’atmosfera unica. È il momento di lasciarsi coinvolgere da storie e emozioni, perché anche se non è la vera notte prima degli esami, resta un ricordo indelebile nel cuore di tanti maturandi.

Si spengono le luci, qui in piazza, ma quanti amici intorno. E a qualcuno è quasi venuta voglia di cantare, perché seppure non sia la vera e propria notte prima degli esami, è comunque il momento collettivo che tanti maturandi hanno deciso di condividere prima della maturità . Siamo in piazza del Carmine, è sera e i ragazzi arrivano a gruppi per gustarsi il film di Fausto Brizzi che dal 2006 accompagna, anno dopo anno, i ragazzi di quinta superiore. È un momento importante, per loro, perché "è un modo per uscire, dopo una giornata a studiare" dicono Alessandro, Giulia e Irene, che sono al Liceo scientifico Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte (insieme) prima degli esami. Piazza trasformata in cinema: "Magari si fanno nuove amicizie"

