Notte di violenza a Posillipo | la festa in strada si trasforma in una maxi rissa

Una notte di festa si è improvvisamente trasformata in un crescendo di violenza a Posillipo. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di allegria tra giovani si è concluso con una maxi rissa, lasciando tutti scioccati. Questo episodio inquietante ci ricorda quanto sia fragile la serenità delle nostre strade e l’importanza di intervenire per garantire sicurezza e tranquillità a tutte le comunità. La città ora chiede risposte e azioni concrete.

Erano all'incirca le 2 quando quella che con ogni probabilità avrebbe dovuto essere una "festa on the road" di ragazzini si è trasformata in rissa, questo almeno stando alle voci raccolte da NapoliToday che da stanotte si stanno rincorrendo a Discesa Coroglio, a Posillipo, nei pressi.

