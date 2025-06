Notte di paura auto divorata dalle fiamme

Notte di paura ad Aversa, dove un'auto è stata letteralmente divorata dalle fiamme in viale della Libertà. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e messo in sicurezza la zona. La scena inquietante ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di un incendio che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Da…

Notte di paura ad Aversa. Un'auto è stata divorata dalle fiamme in viale della Libertà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il veicolo, in modo da evitare rischi per i residenti e per gli altri utenti della strada.

