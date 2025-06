notte di attacchi raid sul quartiere di khamenei missili sui palazzi a tel aviv

Una notte di tensione e conflitto scuote il Medio Oriente, con raid e missili che infiammano il cuore di Tel Aviv e Teheran. La regione si trova sull’orlo di una nuova spirale di guerra, mentre le città sono teatro di esplosioni e sirene d’allarme. In questo scenario incerto, gli sforzi diplomatici sembrano svanire di fronte alla crescente escalation. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi senza precedenti?

Notte di attacchi da entrambi i fronti tra Israele e Iran in una nuova spirale di guerra nella regione. A Teheran si è registrato un altro attacco sul distretto Pastour, dove vivono l'ayatollah Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeskhian. Esplosioni vengono segnalate in altre zone della cittĂ , con colonne di fumo dall'aeroporto Mehrabad. In Israele la popolazione deve tornare nei rifugi per una nuova ondata di decine di missili iraniani - la terza - che a notte fonda scuote Gerusalemme e Tel Aviv.  All'alba di oggi una nuova tornata di attacchi contro obiettivi all'interno di Israele, con esplosioni causate dai missili iraniani. 🔗 Leggi su Iltempo.it