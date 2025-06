“Nostalgia Canaglia – La notte dei grandi successi 70/80/90”, Sabrina Salerno a Palazzolo dello Stella

Preparati a rivivere emozioni senza tempo con "Nostalgia Canaglia – La notte dei grandi successi ’70/’80/’90"! Questa sera alle 21:30, presso l’Area festeggiamenti di Palazzolo dello Stella, un evento imperdibile con la straordinaria Sabrina Salerno, icona pop internazionale pronta a farci sognare con i suoi capolavori. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera di quegli anni magici, tra musica, ricordi e tanta energia. Non mancate!

foto di Alberto Buzzanca PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) – Tutto pronto per l’evento “Nostalgia Canaglia – La notte dei grandi successi ’70’80’90”, che vedrà la partecipazione straordinaria di Sabrina Salerno, artista dell’agenzia Big Tuna Entertainment & Booking Agency. L’appuntamento è per stasera alle ore 21:30 presso l’Area festeggiamenti di Palazzolo dello Stella (Udine), con ingresso libero. Sabrina Salerno, icona pop internazionale e protagonista assoluta degli anni ’80, sarà special guest della serata, accompagnata in consolle dal Dj Rossano Piticco, per una notte interamente dedicata alla musica che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it