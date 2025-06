Norris proposta di matrimonio a Montreal | Vuoi sposarmi? Ma lui rifiuta – Video

In un weekend di grande attesa a Montreal, la proposta di matrimonio di un fan ha catturato l’attenzione: “Vuoi sposarmi?”. Tuttavia, Lando Norris ha sorpreso tutti rifiutando con gentilezza. Tra emozioni e tensioni in pista, il pilota della McLaren si prepara a un appuntamento cruciale nel Campionato di Formula 1. Ma quale sarà il suo vero obiettivo? Scopriamolo insieme, tra passione, dedizione e sogni da realizzare.

(Adnkronos) – Lando Norris non pensa al. matrimonio. Il pilota della McLaren, secondo nella classifica Piloti, è atteso da un weekend cruciale in Canada, dove va a caccia di punti pesanti per rimanere nella scia del compagno di squadra Oscar Piastri, leader del Mondiale di Formula 1 a quota 186 e con 10 lunghezze di .