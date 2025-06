Non vuole lasciare l’appartamento Aggredisce trans e poliziotti

Una serata che avrebbe dovuto concludersi con tranquillità si è trasformata in un incubo a Borgo Panigale. Il ventinovenne marocchino, dopo aver trascorso la serata tra amici, ha perso il controllo aggredendo le persone presenti e ostacolando l’intervento delle forze dell’ordine. La sua reazione violenta ha lasciato tutti scioccati, dimostrando quanto possa essere imprevedibile una crisi di rabbia. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare i conflitti con calma e responsabilità, affinché episodi come questi non si ripetano.

Dopo aver passato la serata a bere in compagnia di due amiche trans nel loro appartamento in via Celio a Borgo Panigale, al momento di andarsene il ventinovenne marocchino ha iniziato a dare in escandescenze, arrivando a staccare un pezzo di armadio, con cui ha colpito una delle due amiche, ferendola a una gamba. La vittima, a quel punto, preoccupata di cosa potesse accadere, ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti del santa Viola, l'uomo si trovava in camera da letto e fingeva di dormire: quando gli agenti lo hanno svegliato e gli hanno chiesto cosa fosse accaduto lui, dopo aver ripreso a bere, ha spaccato la bottiglia e ha aggredito i poliziotti, ferendone uno al braccio.

