Non solo padel e tennis ma anche birra e hamburger | serata di festa al circolo di Meldola

Grandioso evento al Circolo Tennis e Padel di Meldola, dove sport, convivialità e divertimento si sono uniti in una serata indimenticabile. Oltre alle emozionanti sfide di tennis “genitori e figli” e alla conclusione della quarta tappa del circuito amatoriale, i partecipanti hanno potuto gustare una deliziosa birra artigianale e ottimi hamburger, creando un’atmosfera di festa e relax. La serata ha dimostrato come passione, amicizia e buon cibo possano rendere speciale ogni momento insieme.

Serata di festa e divertimento al Circolo Tennis e Padel di Meldola, quella trascorsa venerdì 13 giugno. Oltre alla simpaticissima sfida "genitori e figli" di tennis, si è svolta anche la quarta ed ultima tappa del circuito amatoriale, valida per ottenere gli ultimi punti per poter partecipare al.

