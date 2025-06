Non solo Gen Z a Milano Corso Garibaldi è il district degli amanti dell' outdoor

Milano, cuore pulsante della moda e dell’innovazione, accoglie nel suo vivace Corso Garibaldi un distretto dedicato agli amanti dell’outdoor e dello stile urbano. Questa arteria di 1.100 metri si conferma sempre più come il punto di incontro tra giovani, creativi e trendsetter, rendendosi protagonista di una trasformazione dinamica che riflette l’anima moderna della città. Un quartiere in continua evoluzione, dove il passato incontra il futuro, e la moda si vive all’aperto.

Millecento metri, è questa la lunghezza di corso Garibaldi, arteria pedonale e commerciale di Milano che negli anni si è attestata a zona giovane, dinamica e alla moda. Soprattutto per la Gen Z. Ma, soprattutto nell'ultimo periodo, nella continua trasformazione della città, c'è anche un'altra anima che questa via ha sviluppato diventando un punto di riferimento per tutti gli amanti dell'outdoor. Tra il 2024 e il 2025 sono tre i grandi brand di abbigliamento tecnico per la montagna che hanno aperto qui il loro negozio monomarca, per ultimo Arc'teryx, il marchio canadese famoso per il suo essere una realtà premium del mondo outdoor.