Non solo Acerbi l’Inter perde un altro big in difesa | offerta altissima e va via

L’Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione: dopo l’addio di Acerbi, un altro pilastro della difesa potrebbe lasciare i nerazzurri per una cifra record. La società intensifica il suo processo di rinnovamento, puntando su giovani talenti e strategie coraggiose, mentre i tifosi attendono con ansia di scoprire quali saranno i prossimi passi di questa nuova era. La stagione che sta per iniziare promette grandi cambiamenti e sfide incredibili.

L'Inter oltre ad Acerbi potrebbe perdere un altro perno principale della sua difesa. Prosegue la rivoluzione in casa nerazzurra C'è aria di rivoluzione in casa Inter, al termine della deludente stagione che ha poi portato all'addio del tecnico Simone Inzaghi. Il suo posto è stato preso dall'ex eroe del Triplete Cristian Chivu, che ha sposato il "progetto giovani" delineato da Marotta e la proprietà di Oaktree. Ad andare via con ogni probabilità saranno Acerbi e Mkhitaryan, entrambi over 35, che seguiranno le orme di Arnautovic (36) e Correa (31) che hanno già salutato i compagni al termine della stagione.

