Non smettiamo di sperare nella pace, e questa magica fusione tra teatro, musica e storia ci invita a riflettere sulla possibilità di un futuro migliore. Alessandro Baricco, con la voce narrante di Tucidide, ci guida in un viaggio emozionante tra passato e presente, accompagnato dalle note di Giovanni Sollima e da interpretazioni straordinarie. Uno spettacolo che dall’Italia vuole ispirare il mondo: perché la speranza non si spegne mai.

M i scuserà lo scrittore Alessandro Baricco se per ritrovare un soffio di speranza di pace ricorrerò al dialogo dello storico Tucidide Atene contro Melo, che è diventato, con lui voce narrante, una suggestiva pièce teatrale. Con contorno di 100 violoncelli, musiche di Giovanni Sollima e le voci delle attrici Valeria Solarino (Atene) e Stefania Rocca (Melo). Niente di più per questo spettacolo che dal 2023 gira l'Italia. Lee Jae-myung alla Corea del Sud e del Nord: «La pace è preferibile alla guerra» X Leggi anche › Teatro alla Scala: gli imperdibili della nuova stagione Siamo nella Grecia del V secolo avanti Cristo, Atene la democratica è in guerra con Sparta, terra di soldati e oligarchi.

