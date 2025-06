Non si ferma all' alt e scappa a bordo della moto | bloccato e sanzionato

In un’estate che si preannuncia intensa sul litorale ferrarese, i carabinieri di Comacchio intensificano i controlli per tutelare turisti e residenti. Tuttavia, alcuni comportamenti rischiosi come il tentativo di fuga a bordo della moto, senza rispettare l’alt, mettono a rischio la sicurezza di tutti. Per garantire vacanze serene e senza incidenti, è fondamentale rispettare le norme e collaborare con le forze dell’ordine, perché la sicurezza di ciascuno dipende dalla responsabilità di tutti.

Con il caldo delle ultime giornate e il sensibile incremento delle presenze turistiche sul litorale ferrarese, i militari della Compagnia di carabinieri di Comacchio nei giorni scorsi hanno pertanto intensificato i controlli per prevenire i reati e garantire a tutti vacanze in sicurezza.

