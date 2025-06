Non si accorge del portone chiuso e resta ferito gravemente da una lastra di vetro | elitrasportato a Latina

Una scena drammatica si è svolta a Piedimonte San Germano, dove un giovane del posto è rimasto gravemente ferito dopo aver urtato contro un portone chiuso, rimanendo ferito da una lastra di vetro. Il suo incidente ha provocato grande paura nel pomeriggio di ieri, con i Carabinieri prontamente intervenuti per soccorrerlo e trasportarlo in modo d'urgenza a Latina. Un episodio che sottolinea l'importanza di maggiore attenzione e sicurezza negli spazi pubblici.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Piedimonte San Germano dove un giovane del posto è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente. Erano circa le 18:30 quando una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Piedimonte è intervenuta a seguito della segnalazione di una persona ferita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Non si accorge del portone chiuso e resta ferito gravemente da una lastra di vetro: elitrasportato a Latina

In questa notizia si parla di: ferito - gravemente - accorge - portone

Ragazzo accoltellato in centro a Milano. Ferito gravemente anche il suo cane - Nel pomeriggio del 16 maggio 2025, un grave episodio di violenza ha scosso il centro di Milano. Un ragazzo di origine egiziana è stato accoltellato all'addome, mentre il suo cane è rimasto gravemente ferito.

Operaio schiacciato da un portone. È in gravi condizioni - Infortunio sul lavoro a San Rocco al Porto: operaio di 52 anni gravemente ferito da un portone di metallo caduto. ilgiorno.it scrive

Incidente nel Gemonese. Bimbo piccolo travolto da un portone: ferito gravemente - Brutto incidente il primo novembre nel Gemonese: un bambino piccolo è stato travolto da un portone, rimandendo gravemente ferito. Come scrive ilgazzettino.it

Modena, la porta a vetri va in frantumi. Ragazzino ferito gravemente - uno dei due ha sbattuto contro la porta del corridoio; in parte in legno e, nella parte posteriore, in vetro. ilrestodelcarlino.it scrive