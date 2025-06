Non posso accettarlo Roberto Benigni furioso in tv le sue parole in diretta

un messaggio potente e senza filtri. La sua improvvisa furia in diretta ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico sbalordito e sollevando molte domande su cosa abbia scatenato questa reazione inattesa. Roberto Benigni, ancora una volta, dimostra di essere un artista autentico e passionale, pronto a esprimere ciò che sente con tutta la forza del suo essere.

Roberto Benigni è stato l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Propaganda Live, andata in onda su La7 venerdì 13 giugno. In studio, accanto a lui, anche lo scrittore Roberto Saviano. Il ritorno in televisione del premio Oscar era atteso da tempo, visto che mancava da anni da un’apparizione in diretta. Durante l’intervento, Benigni si è mostrato serio e coinvolto. A un certo punto si è alzato in piedi e ha preso la parola con forza, dando voce a uno sfogo. Il pubblico in studio ha assistito in silenzio, quando poi l’attore ha terminato e partito un forte appaluso. Intervenuto nella puntata di venerdì 13 giugno di Propaganda Live, Roberto Benigni ha lanciato un appello deciso contro la guerra in corso nella Striscia di Gaza tra Israele e Palestina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

