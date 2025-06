Non gode della mia stima Gattuso nuovo ct della Nazionale parole che arrivano proprio da lui

Il futuro della Nazionale italiana si fa sempre più chiaro: Gennaro Gattuso, il “Ringhio”, è ormai in pole position per diventare il nuovo CT degli azzurri. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, confermando una scelta sorprendente dopo il rifiuto di Claudio Ranieri. Un incarico che segnerà una svolta importante e inattesa per il volto della nostra nazionale. La sfida ora è tutta nelle sue mani.

Il futuro della Nazionale italiana sembra ormai delineato e porta il nome di Gennaro Gattuso. L’annuncio ufficiale del suo insediamento come commissario tecnico dovrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana, ma gli ultimi segnali lasciano pochi dubbi: Ringhio guiderà gli Azzurri. Una svolta che ha colto molti di sorpresa, soprattutto dopo il netto rifiuto di Claudio Ranieri, il primo candidato a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. A spingere con decisione per Gattuso sarebbe stato Gigi Buffon, oggi uomo forte della struttura federale, che punta a costruire una Nazionale nella quale gli eroi del 2006 abbiano un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

