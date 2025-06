Noi Siamo Roma entra nella Lega

Con entusiasmo e determinazione, il movimento civico “Noi Siamo Roma” annuncia il suo ingresso nella Lega, un passo strategico verso il rilancio della città. Guidati da Nicola Colosimo, l’obiettivo è chiaro: garantire sicurezza e combattere il degrado per un futuro migliore. La città di Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, unendo forze per il bene di tutti i cittadini.

Il movimento civico "Noi Siamo Roma", guidato da Nicola Colosimo, ha ufficialmente aderito alla Lega, rilanciando la propria azione politica nella Capitale. L'annuncio è stato dato dallo stesso coordinatore: "Siamo entrati in Lega per il bene della città. Sicurezza e lotta al degrado sono i nostri obiettivi principali". Nel corso di un incontro con esponenti

Oggi è una bella giornata per Roma. Nell’incontro con il nostro Segretario Federale Matteo Salvini e il Vice Segretario Federale Claudio Durigon abbiamo ufficializzato l’ingresso dell’associazione NOI SIAMO ROMA nella Lega. Un passaggio importante, che r Vai su Facebook

