Noi Moderati Lettera confermato segretario provinciale Caserta

In un clima di entusiasmo e partecipazione, Angelo Lettera è stato riconfermato segretario provinciale di Noi Moderati a Caserta durante il recente congresso. Presieduto da Pino Bicchielli e con la presenza di autorevoli rappresentanti del centrodestra, l’evento ha segnato un momento importante di rafforzamento e unità. Un nuovo capitolo si apre per i moderati in provincia, pronti a portare avanti i valori che ci contraddistinguono.

Tempo di lettura: 2 minuti Angelo Lettera è stato confermato segretario provinciale di Caserta di Noi Moderati durante il congresso che si è svolto questa mattina. Ai lavori, presieduti da Pino Bicchielli, responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati, alla presenza delle delegazioni dei partiti del centrodestra tra cui il deputato Gianpiero Zinzi, segretario regionale della Lega, sono intervenuti Gigi Casciello, coordinatore regionale del partito, e Angelo Di Costanzo, candidato alla presidenza della Provincia di Caserta. Ha concluso, in diretta telefonica, Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Noi Moderati, Lettera confermato segretario provinciale Caserta

In questa notizia si parla di: moderati - segretario - lettera - confermato

