In un contesto dove l’istruzione per adulti dovrebbe essere un faro di inclusione, alcuni docenti si trovano a dover svolgere compiti delicati e controversi: verificare i documenti degli studenti stranieri, spesso sotto pressione o all’interno di prassi discutibili. La denuncia, fatta anche dall’Associazione nazionale docenti, rivela una realtà complessa e controversa che rischia di compromettere il valore stesso dell’accoglienza e dell’integrazione. È urgente fare chiarezza e garantire un percorso educativo equo e rispettoso per tutti.

Professori usati per identificare adulti stranieri e studenti che devono dimostrare, in classe, di essere in regola con i documenti. A denunciare a ilfattoquotidiano.it la prassi di alcuni Centri di istruzione per gli adulti (Cpia) d’Italia – istituti che accolgono cittadini stranieri dai 16 anni in su per percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – sono alcuni testimoni diretti e l’ Associazione nazionale docenti (And). L’accusa è che diversi istituti abbiano costretto gli adulti a parlare pubblicamente del loro status giuridico e gli insegnanti a svolgere mansioni amministrative del tutto estranee al loro ruolo di educatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Noi docenti costretti a controllare i documenti di chi studia nei Centri di istruzione per adulti”: la denuncia

