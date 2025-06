Nocera Superiore riapertura del Teatro ellenistico-romano di Pareti

Una giornata memorabile per Nocera Superiore, che celebra la riapertura del Teatro Ellenistico Romano di Pareti. Dopo un intenso lavoro di restauro, questo splendido sito archeologico torna a brillare nel cuore del borgo storico, rivelando secoli di storia e cultura. Un’occasione unica per immergersi nell’antichità e riscoprire il patrimonio che rende questa città così affascinante. La sua apertura rappresenta un passo importante verso la valorizzazione e la tutela del nostro passato.

Una giornata importante per il ricco patrimonio storico archeologico che custodisce Nocera Superiore. Da quest'oggi riapre al pubblico il Teatro ellenistico romano di Pareti, uno dei siti archeologici piĂą importanti dell'antica cittĂ di Nuceria Alfaterna. Il sito, custodito nel cuore del borgo storico di Pareti, è stato interessato da un importante intervento di restauro che lo hanno tenuto chiuso nel corso degli ultimi mesi. Riapertura che cade in concomitanza delle Giornate europee dell'Archeologia, iniziativa volta a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell'archeologo.

