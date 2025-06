Nocera Superiore | le Giornate europee dell’Archeologia segnano la riapertura al pubblico del Teatro ellenistico romano di Pareti

Le Giornate Europee dell’Archeologia a Nocera Superiore accendono i riflettori su un tesoro nascosto: il Teatro ellenistico-romano di Pareti. Dopo un periodo di restauro e conservazione, il sito riapre le sue porte al pubblico, regalando a visitatori e appassionati un viaggio indietro nel tempo tra le meraviglie dell’antica Nuceria Alfaterna. Un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio storico e archeologico che rende unica questa affascinante città.

Una giornata importante per il ricco patrimonio storico archeologico che custodisce Nocera Superiore. Da quest’oggi riapre al pubblico il Teatro ellenistico romano di Pareti, uno dei siti archeologici più importanti dell’antica città di Nuceria Alfaterna. Il sito, custodito nel cuore del borgo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nocera Superiore: le Giornate europee dell’Archeologia segnano la riapertura al pubblico del Teatro ellenistico romano di Pareti

Sabato 14 giugno alle ore 10:30, l'Amministrazione comunale di Nocera Superiore inaugurerà ufficialmente la riapertura al pubblico del teatro ellenistico di Pareti, restituito alla comunità dopo un importante intervento di restauro.

