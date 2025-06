No alla privatizzazione dell' acqua appello ai sindaci per la mobilitazione

L'acqua, bene prezioso e fondamentale per tutti, non può essere trasformata in merce. Nonostante il risultato referendario del 2011, la minaccia di privatizzazione continua a mettere a rischio i comuni del Messinese. È il momento di unirci e far sentire la nostra voce: alle forze politiche e ai cittadini, l'appello è chiaro. Lunedì 16 giugno, davanti alla sede della Città Metropolitana, si alza il grido di protesta contro questa ingiustizia, perché l'acqua deve restare un diritto e non un affare!

Nonostante la vittoria del referendum del 2011, la privatizzazione dell'acqua incombe ancora per i comuni del messinese. E parte l'appello alle forze politiche a presenziare lunedì prossimo, 16 giugno, a far sentire la propria voce davanti alla sede della Città Metropolitana dove si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "No alla privatizzazione dell'acqua", appello ai sindaci per la mobilitazione

In questa notizia si parla di: privatizzazione - acqua - appello - sindaci

No alla privatizzazione dell'acqua, appello ai sindaci per la mobilitazione; Acqua pubblica: l’interrogazione di “Insieme per San Severino”, l’appello dei sindacati; Privatizzazione acqua nel Sannio, il M5S dice ‘no’ e fa appello ai Sindaci.

Acqua, appello dei sindaci: “Servizio idrico torni completamente pubblico” - È l’appello lanciato da Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo, Leonardo Borchi, sindaco ... Da firenzepost.it

“No alla privatizzazione dell’acqua, i sindaci del Messinese devono reagire” - MESSINA – “I sindaci del territorio messinese si sono già espressi contro la privatizzazione dell’acqua. Lo riporta msn.com

"Gestione dell’acqua, dai sindaci serve senso di responsabilità" - un appello all’unità dei sindaci e alle sinergie da mettere in campo come territorio, per scongiurare il rischio privatizzazione ... Scrive ilrestodelcarlino.it