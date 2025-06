No alla privatizzazione dell' acqua appello ai sindaci per la mobilitazione

L’acqua è un diritto fondamentale, non un bene da mettere in vendita. Nonostante la vittoria referendaria del 2011, la minaccia di privatizzazione si fa ancora più concreta nel messinese. È il momento di unirci e far sentire forte la nostra voce: lunedì 16 giugno, i sindaci e le forze politiche sono chiamati a presidiare la sede della Città Metropolitana, per difendere un patrimonio condiviso e scongiurare ogni tentativo di privazione.

