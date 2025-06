No alla misura alternativa per un 60enne arrestato a Rieti deve scontare la pena in carcere | le motivazioni

Un uomo di 60 anni arrestato a Rieti per truffa si oppone alla misura alternativa, sostenendo che la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione richieda un’attenta valutazione delle motivazioni. La sua richiesta di scontare la pena in carcere riflette le complessità legate alla tutela della legalità e alla certezza delle pene, ponendo il focus sulla delicatezza delle decisioni giudiziarie e sulla tutela della società.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Rieti per truffa, dopo la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione.

