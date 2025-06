No al taglio degli alberi durante la nidificazione gli ambientalisti diffidano il sindaco di Milazzo

Gli ambientalisti si mobilitano con fermezza contro il taglio degli alberi durante la nidificazione, richiamando l’attenzione sulla tutela delle specie protette. A Milazzo, il WWF, MAN e Lupu scrivono al sindaco per chiedere di fermare la potatura sul lungomare di Ponente, un gesto che mette a rischio le attività riproduttive degli uccelli. La sfida tra sviluppo e tutela dell’ambiente si fa sempre più urgente: è tempo di agire con responsabilità.

No alla potatura degli alberi sul lungomare di Ponente a Milazzo. Dopo la diffida degli ambientalisti al Comune di Messina per chiedere di fermare le ruspe agli ex Silos dove nidificano le specie protette, Wwf, Man e Lupu scrivono anche al sindaco di Milazzo a tutela dell'attività riproduttiva in.

