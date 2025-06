No ai distributori automatici nelle scuole cibo ultra-processato è un pericolo concreto Sì a ‘cibo naturale'

In un’epoca in cui l’alimentazione scolastica è al centro del dibattito, Coldiretti lancia un appello deciso: basta ai distributori automatici con cibo ultra-processato nelle scuole. Promuovere il consumo di “cibo naturale” non è solo una scelta salutare, ma un investimento sul futuro dei nostri studenti. Durante l’iniziativa "Cibo naturale: un patrimonio da difendere", è stato presentato un manifesto che invita a ripensare la politica alimentare scolastica. La sfida è chiara: proteggere la salute e il benessere delle nuove generazioni.

Durante l’iniziativa Cibo naturale: un patrimonio da difendere, Coldiretti ha presentato un Manifesto articolato in cinque punti, volto a promuovere un cambiamento nella politica alimentare scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

