Nine Perfect Strangers | la psilocibina ha davvero i benefici che sostiene Masha?

Nine Perfect Strangers sta facendo parlare di sé, soprattutto per il ruolo della psilocibina e le affermazioni di Masha sui suoi benefici. L’episodio 4 svela i segreti di questa sostanza e il suo impatto sugli ospiti del Tranquilum. Ma la scienza conferma davvero i presunti effetti terapeutici della microdose di psilocibina? Finora, la serie ci ha lasciato con molte domande e poche risposte, alimentando curiosità e dibattiti.

L’episodio 4 di Nine Perfect Strangers ha rivelato che Masha ha somministrato microdosi di psilocibina agli ospiti del Tranquilum, ma funziona davvero come lei sostiene? Come è consuetudine di Hulu, i primi tre episodi sono stati pubblicati tutti insieme sulla piattaforma di streaming, mentre gli episodi successivi sono stati pubblicati uno alla settimana. Finora, la strategia sembra funzionare: Nine Perfect Strangers è stata la serie più vista di sempre su Hulu. Il pubblico è stato attratto dall’atmosfera pulp e thriller che ha riscosso tanto successo negli ultimi anni per HBO. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: nine - perfect - strangers - psilocibina

Toffees Offert Perfect Addit to Goodison Park - Il 18 maggio 2025, Goodison Park ha vissuto un'emozionante addio con la vittoria dell'Everton per 2-0 contro Southampton, grazie a Ndiaye.

9 Perfect Strangers e la cultura (tossica) del benessere; Nove Perfetti Sconosciuti - Serie TV (2021); Nove perfetti sconosciuti: Florence Pugh in trip da funghi allucinogeni in Midsommar il nostro modello.

Come finiscono il terzo e il quarto episodio di Nine Perfect Strangers stagione 2 - Scopri cosa accade a Masha (Nicole Kidman) e agli ospiti nel ritiro alpino in Svizzera, tra allucinazioni, riconciliazioni e nu ... Come scrive tag24.it

Serie tv thriller Nine Perfect Strangers: trailer e uscita della stagione 2 - La serie di Hulu è basata sull'omonimo romanzo di Liane Moriarty ... Segnala msn.com