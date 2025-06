Niente funerali pubblici per Nicola Mirti ucciso a 18 anni | tensione davanti la Questura

Il dramma di Nicola Mirti, il giovane di 18 anni ucciso a Varcaturo, scuote l’Italia. La decisione di vietare i funerali pubblici ha acceso le proteste di familiari e amici, creando tensione davanti alla questura di Napoli. Un gesto che suscita domande e sdegno, mentre la comunità chiede giustizia e trasparenza. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa difficile vicenda.

Familiari e amici hanno protestato davanti la Questura di Napoli per la decisione di vietare i funerali pubblici per Nicola Mirti, il 18enne ucciso a Varcaturo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una manifestazione in via Medina, all'esterno dell'ingresso principale della Questura. Sono in decine a protestare contro la decisione di vietare i funerali pubblici per Nicola Mirti, il 18enne ucciso con due coltellate all'interno di un bar di uno stabilimento balneare.

