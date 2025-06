Niente F1 a Imola nel 2026 la delusione dei Ferrari Club Non perdiamo la speranza Qui passione unica

La decisione di escludere Imola dal calendario 2026 della Formula 1 ha lasciato i ferraristi e gli appassionati italiani di sasso. Il circuito di Santerno, così ricco di storia e passione, non vedrà più le monoposto sfrecciare tra le sue curve, eliminando un'icona del motorsport. Ma la passione non si spegne: l’amore per Imola vive nei cuori di tutti noi, perché la vera magia sta nel cuore di chi crede in questa terra di velocità e adrenalina.

Imola saluta la Formula Uno, ma non il Wec: ufficializzato il calendario 2026. E non si correrà di Pasqua - Dopo il successo delle ultime due edizioni, le Hypercar torneranno per la 6 Hours of Imola. Si legge su bolognatoday.it

Imola saluta il Gp, IF guarda al futuro: "Qui c’è vita anche senza Formula 1. Siamo già pronti per altri eventi" - Abbiamo uno spazio multifunzionale, serviranno risorse per salvaguardare il patrimonio ricettivo ... Si legge su msn.com