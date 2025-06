Niente cemento | a San Giacomo nascerà un nuovo parco

Niente cemento, solo natura e relax: a San Giacomo nasce un nuovo parco, un’oasi verde pensata per i cittadini di Albignasego che amano vivere all’aperto e riscoprire i colori della natura. Con l’avvio dei lavori nell’area dell’ex campo sportivo della parrocchia, questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per creare uno spazio condiviso, sicuro e rigenerante. La speranza è che diventi il cuore pulsante della comunità, un luogo di incontro e benessere per tutti.

