Nicolò govoni e il suo viaggio in school of life | anteprima del documentario a biografilm 2025

Nel cuore del Biografilm 2025, è stata presentata l’anteprima mondiale di "School of Life", un toccante documentario diretto da Giuseppe Marco Albano. Racconta il viaggio di Nicolò Govoni e della sua organizzazione no-profit Still I Rise, che attraversa continenti e culture per ispirare speranza e cambiamento. Un’opera che, con il suo impatto visivo ed emotivo, invita lo spettatore a riflettere sul potere dell’educazione e della solidarietà nel mondo.

anteprima mondiale di School of Life al biografilm 2025. Nel contesto del Biografilm 2025, si è tenuta l’ anteprima internazionale del documentario School of Life, diretto da Giuseppe Marco Albano. Questa opera cinematografica narra la straordinaria esperienza umana e educativa di Nicolò Govoni e della sua organizzazione no-profit Still I Rise. Il film, caratterizzato da un forte impatto visivo ed emotivo, attraversa continenti e culture per restituire il senso più profondo del termine “scuola”: un luogo che non solo forma, ma può anche salvare. la proiezione e il contesto dell’evento. dettagli della proiezione al cinema lumière di bologna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nicolò govoni e il suo viaggio in school of life: anteprima del documentario a biografilm 2025

In questa notizia si parla di: school - life - anteprima - biografilm

School of Life: il docufilm su Nicolò Govoni e Still I Rise in anteprima al Biografilm 2025 - Il 14 giugno 2025, il Biografilm Festival di Bologna ospiterà in anteprima mondiale il nuovo docufilm "School of Life", un’opera che esplora il cuore dell’attivismo e dei diritti umani.

Dalla parte dei bambini: il viaggio di Nicolò Govoni in School of Life, documentario di Giuseppe Marco Albano in anteprima a Biografilm 2025 https://bestmovie.it/news/dalla-parte-dei-bambini-il-viaggio-di-nicolo-govoni-in-school-of-life-documentario-di-giusep Vai su X

SIAMO SU REPUBBLICA! E oggi alle 18 esce il trailer ufficiale di “School of Life”, il film targato Groenlandia e Rai Cinema su Still I Rise e sulla mia vita, in anteprima mondiale al Festival del Cinema Biografilm sabato a Bologna. Ci siamo quasi!!! Vai su Facebook

Dalla parte dei bambini: il viaggio di Nicolò Govoni in School of Life, documentario di Giuseppe Marco Albano in anteprima a Biografilm 2025; SCHOOL OF LIFE | La scuola che cambia la vita in anteprima al Biografilm; SCHOOL OF LIFE | La scuola che cambia la vita in anteprima al Biografilm.

Dalla parte dei bambini: il viaggio di Nicolò Govoni in School of Life, documentario di Giuseppe Marco Albano in anteprima a Biografilm 2025 - Stavolta non serve incrociare le dita perché il wi- Riporta informazione.it

School of Life: la scuola che salva la vita. Il docufilm su Nicolò Govoni e Still I Rise in anteprima al Biografilm 2025 - Stavolta non serve incrociare le dita perché il wi- Si legge su informazione.it

SCHOOL OF LIFE | La scuola che cambia la vita in anteprima al Biografilm - Il documentario School of Life, dedicato a Nicolò Govoni e alla sua missione con Still I Rise, sarà presentato in anteprima al Biografilm. Da msn.com