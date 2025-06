Nicolò Bulega accusa | Penalità ridicola era colpa di Iannone Ho guidato sulle uova

Nicolò Bulega sfiora la vittoria al GP di Emilia-Romagna, dimostrando grinta e talento sul circuito di Misano. Nonostante una pole position penalizzata, il centauro Ducati ha combattuto fino all'ultimo metro contro Razgatlioglu, mantenendo la vetta della classifica generale. Le accuse di penalità ridicole e le polemiche sembrano dimenticate, mentre Bulega si conferma protagonista indiscusso del Mondiale Superbike. La corsa continua, e il nostro campione è pronto a rispondere ancora più forte.

Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto la gara-1 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati ha duellato con il turco Toprak Razgatlioglu, cedendo poi nel finale e accontentandosi così della piazza d'onore, utile per restare al comando della classifica generale. Il leader della graduatoria aveva conquistato la pole position, ma è poi stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Petrucci in qualifica. Nicolò Bulega si è soffermato proprio su questo aspetto: " La penalità è stata ridicola, persino Petrucci mi ha detto che non ero stato io, ad ostacolarlo nel suo giro.