Netanyahu punta a rovesciare gli ayatollah E si rivolge agli iraniani | Ribellatevi al regime

Netanyahu, deciso a rovesciare gli ayatollah, si rivolge agli iraniani con un appello audace: ribellatevi al regime oppressivo. Dopo anni di tensioni e strategie condivise, il premier israeliano vede ora una finestra di opportunità per cambiare il corso degli eventi, alimentato dall’entusiasmo di un’azione che ha sognato fin dal 2009. È il momento di ascoltare questa chiamata alla rivoluzione, perché il futuro dell’area potrebbe dipendere proprio da questo gesto di coraggio.

Un raid a cui il premier pensava dal 2009, quando è tornato al potere. I suoi consiglieri lo descrivono come euforico: «È esaltato dall’idea che lo scontro con l’Iran chiuda l’era dei conflitti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu punta a rovesciare gli ayatollah. E si rivolge agli iraniani: «Ribellatevi al regime»

