Netanyahu | Iraniani unitevi contro il regime malvagio

Per Israele "una delle piu' grandi operazioni militari della storia", ha detto il premier israeliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu: "Iraniani unitevi contro il regime malvagio"

In questa notizia si parla di: netanyahu - iraniani - unitevi - regime

Israele, Netanyahu verso attacco unilaterale a siti nucleari iraniani, ma Trump non ci sta: "Preferirei non venisse sganciata nessuna bomba" - Israele, sotto la guida di Netanyahu, sta intensificando i preparativi per un attacco unilaterale ai siti nucleari iraniani, suscitando preoccupazioni a Washington.

Netanyahu al popolo iraniano: "Unitevi contro il regime oppressivo" Vai su X

L'ayatollah Ali Khamenei ha promesso agli iraniani la vittoria su Israele. "La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista, per volontà di Dio", ha detto la guida suprema nell'Iran nel discorso televisivo con cui ha annunciato la rappresaglia dopo l'attacco isr Vai su Facebook

Netanyahu: Iraniani unitevi contro il regime malvagio; Netanyahu al popolo iraniano: Unitevi contro il regime; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran.

Netanyahu al popolo iraniano: "Unitevi contro il regime" - Il premier israeliano si è rivolto direttamente ai cittadini dell'Iran invitandoli a lottare "per la propria libertà" ... Da tg24.sky.it

Netanyahu agli iraniani: «Unitevi contro il regime malvagio». Poi l’avvertimento: «Altri attacchi sono in arrivo» – Il video - Il primo ministro israeliano ha rivolto un appello diretto al popolo iraniano, invitandolo a ribellarsi: «È giunto il momento di lottare per la vostra libertà» L'articolo Netanyahu agli iraniani: «Uni ... msn.com scrive

Netanyahu punta a rovesciare gli ayatollah. E si rivolge direttamente agli iraniani: «I nemici non siete voi, ribellatevi al regime» - I suoi consiglieri lo descrivono come euforico: «È esaltato dall’idea che lo scontro con l’Iran chiuda l’era dei conflitti» ... Scrive corriere.it