Netanyahu | I nostri aerei sorvoleranno Teheran L' Iran avverte | La risposta sarà ancora più dura

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato con fermezza che nei prossimi giorni i cieli di Teheran saranno sorvolati dagli aerei dell'aeronautica militare israeliana, come risposta decisa alle minacce dell'Iran. L’obiettivo è inviare un messaggio chiaro e fermo: Israele non tollererà ulteriori provocazioni. L’Iran avverte che la risposta sarà ancora più dura, intensificando la tensione in una regione già complessa.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che "nel prossimo futuro vedrete aerei dell'aeronautica militare israeliana sorvolare i cieli di Teheran: colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli ayatollah". Lo ha detto in un videomessaggio, spiegando che l'obiettivo è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Netanyahu: "I nostri aerei sorvoleranno Teheran". L'Iran avverte: "La risposta sarĂ ancora piĂą dura"

In questa notizia si parla di: netanyahu - aerei - teheran - nostri

Alcuni missili israeliani diretti a Teheran avrebbero preso di mira il quartiere dove si trovano il palazzo presidenziale di Masoud Pezeshkian e la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei, nel distretto Pastour di Teheran. Le difese aeree iraniane hanno ris Vai su Facebook

Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Iran minaccia: Colpiremo le basi Usa, Gb e Francia. Attaccheremo tutti i Paesi che difenderanno Israele; Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu: altri attacchi israeliani in arrivo. «Usa coinvolti nel respingere raid Iran; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'.

Netanyahu: "colpiremo ogni obiettivo del regime degli ayatollah a teheran". L'Iran: pronti... - I raid aerei israeliani su Theran hanno causato almeno "60 morti, tra cui 20 bambini", secondo fonti iraniane. Come scrive msn.com

Netanyahu: “Presto vedrete i caccia di Israele sui cieli di Teheran” - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele colpirà “qualsiasi sito e qualsiasi obiettivo del regime degli Ayatollah”. Scrive ilfattoquotidiano.it

Israele: "Distrutto sito per l'uranio arricchito". Netanyahu: "Vedrete i nostri caccia su Teheran" | La diretta - Le minacce della Repubblica islamica: "Useremo 2mila missili". Si legge su msn.com